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Кремль скептически отнесся к перемирию на Украине на время Олимпиады

По словам Пескова, Киев использует такие инициативы, чтобы перегруппироваться и перевооружиться. Но официальных предложений на этот счет не поступало.
Ирина Егорова 2024-04-16 14:29:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Никаких официальных предложений от Франции о введении перемирия на Украине на время проведения предстоящих Олимпийских игр в Париже не выдвигалось. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Киев использует такие идеи, чтобы перегруппироваться и перевооружиться.

«До сих пор официальных шагов на этот счет никто не делал», - сообщил он.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Из-за политизированных решений МОК на Олимпийские игры 2024 года в Париже смогли отобраться лишь 12 атлетов из России и семь белорусов. Они будут соревноваться только в одиночных дисциплинах без флага и гимна страны, а также не попадут на церемонию открытия.

#Франция #Украина #Олимпиада #Дмитрий Песков #предложение
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