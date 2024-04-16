Кремль скептически отнесся к перемирию на Украине на время Олимпиады

Никаких официальных предложений от Франции о введении перемирия на Украине на время проведения предстоящих Олимпийских игр в Париже не выдвигалось. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Киев использует такие идеи, чтобы перегруппироваться и перевооружиться.

«До сих пор официальных шагов на этот счет никто не делал», - сообщил он.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Из-за политизированных решений МОК на Олимпийские игры 2024 года в Париже смогли отобраться лишь 12 атлетов из России и семь белорусов. Они будут соревноваться только в одиночных дисциплинах без флага и гимна страны, а также не попадут на церемонию открытия.