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Путин отметил способность Белоусова координировать деятельность МО РФ

Глава государства рассказал о стоящих перед Андреем Белоусовым задачах.
Андрей Аркадьев 2024-05-17 13:37:08
© Фото: пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Андрей Белоусов в состоянии координировать деятельность Министерства обороны РФ со всеми ведомствами, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава Российского государства назвал Белоусова одним из лучших экономистов в стране и рассказал, что входит в его задачи на посту министра обороны.

«Способен координировать деятельность Министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны и регионами», - сказал он, отвечая на вопросы представителей российских СМИ по итогам своего двухдневного визита в КНР.

Путин пояснил, что новый глава оборонного ведомства должен «раскрыть» Минобороны для конструктивной работы с научными центрами, участниками экономической деятельности, производителями изделий и компонентов для военной техники.

Напомним, что Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, уступил этот пост Андрею Белоусову. Указом президента он назначен секретарем Совета безопасности. В данной должности Шойгу одновременно будет заместителем президента в военно-промышленной комиссии.

Белоусов в прошлом правительстве был первым председателем правительства РФ. До этого он много лет работал в Министерстве экономического развития.

#в стране и мире #Путин #МО РФ #Белоусов
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