Путин отметил способность Белоусова координировать деятельность МО РФ

Андрей Белоусов в состоянии координировать деятельность Министерства обороны РФ со всеми ведомствами, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава Российского государства назвал Белоусова одним из лучших экономистов в стране и рассказал, что входит в его задачи на посту министра обороны.

«Способен координировать деятельность Министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны и регионами», - сказал он, отвечая на вопросы представителей российских СМИ по итогам своего двухдневного визита в КНР.

Путин пояснил, что новый глава оборонного ведомства должен «раскрыть» Минобороны для конструктивной работы с научными центрами, участниками экономической деятельности, производителями изделий и компонентов для военной техники.

Напомним, что Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, уступил этот пост Андрею Белоусову. Указом президента он назначен секретарем Совета безопасности. В данной должности Шойгу одновременно будет заместителем президента в военно-промышленной комиссии.

Белоусов в прошлом правительстве был первым председателем правительства РФ. До этого он много лет работал в Министерстве экономического развития.