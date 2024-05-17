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Матери журналиста Кононенко стало плохо в храме перед отпеванием

Церемония прощания с Максимом Кононенко проходит в Троицке, в храме Живоначальной Троицы, журналиста похоронят на кладбище Губцево.
Елизавета Кондрикова 2024-05-17 12:32:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Матери скончавшегося во вторник Максима Кононенко стало плохо в храме, где проходит отпевание журналиста. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Прощание с Максимом Кононенко проходит в Троицке, в храме Живоначальной Троицы, корреспондент «Звезды» показал кадры с церемонии прощания с журналистом. После отпевания пройдут похороны на кладбище Губцево.

Напомним, о смерти журналиста стало известно во вторник, 14 мая, предварительно, причиной смерти стало внутреннее кровотечение.

Кононенко называют одним из первых блогеров и легендой Рунета. Еще в начале 2000-х годов он занимался двумя проектами - «ИдиотЪ» и vladimir.vladimirovich.ru, где публиковал полюбившиеся интернет-пользователям политические анекдоты и истории. Особенно известен своими публикациями в «Живом журнале», за резкое высказывание в 2014 году социальная сеть приняла решение заблокировать его аккаунт.

#журналист #похороны #отпевание #максим кононенко
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