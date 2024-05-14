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Умер журналист Максим Кононенко

О причине смерти Максим Кононенко, которому было 53 года, пока ничего неизвестно.
Максим Крюков 2024-05-14 20:39:00
© Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости

Умер журналист и публицист Максим Кононенко, ему было 53 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на супругу колумниста.

О причине смерти пока ничего неизвестно. 

Кононенко, также известный под псевдонимом Parker, родился в 1971 году в городе Апатиты Мурманской области. Начинал свой путь в IT-компаниях. Далее работал на различных телеканалах и радиостанциях, а также в интернет-изданиях. Известен своими публикациями в «Известиях», РИА Новости, RT, Lenta.ru и Газета.ru.

Сетевым конкурсом РОТОР (русскоязычный конкурс интернет-проектов. - Прим. ред.) в 2000 году Кононенко был назван «Программистом года» и «Человеком года», а в 2003 и в 2004 годах - «Сетевым писателем года».

#в стране и мире #смерть #журналист #публицист #максим кононенко
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