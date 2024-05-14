Умер журналист Максим Кононенко

Умер журналист и публицист Максим Кононенко, ему было 53 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на супругу колумниста.

О причине смерти пока ничего неизвестно.

Кононенко, также известный под псевдонимом Parker, родился в 1971 году в городе Апатиты Мурманской области. Начинал свой путь в IT-компаниях. Далее работал на различных телеканалах и радиостанциях, а также в интернет-изданиях. Известен своими публикациями в «Известиях», РИА Новости, RT, Lenta.ru и Газета.ru.

Сетевым конкурсом РОТОР (русскоязычный конкурс интернет-проектов. - Прим. ред.) в 2000 году Кононенко был назван «Программистом года» и «Человеком года», а в 2003 и в 2004 годах - «Сетевым писателем года».