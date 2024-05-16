Российский «Искандер» снес командный пункт ВСУ под Харьковом

Ракета «Искандера» нанесла разрушительный удар противнику в Харьковской области. Кадры боевой работы оперативно-тактического ракетного комплекса распространило Минобороны РФ.

«Нанесен удар по разведанному ранее месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В результате удара противник лишился командного пункта. Также взлетел на воздух склад с боекомплектом. Потери украинской стороны в живой силе составили около 50 человек.

На снятом с разведывательного дрона видео видно, как происходит мощный взрыв. Детонация происходит у края леса. В воздух поднимаются густые клубы серого дыма.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.