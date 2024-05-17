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В ФСО пояснили, почему Ближняя дача Сталина остается закрытым объектом

Накануне некоторые объекты были впервые с 1950-х годов показаны на выставке в Москве, однако на саму дачу в ближайшие годы попасть не удастся.
Елизавета Кондрикова 2024-05-17 10:52:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ближняя дача Иосифа Сталина в Волынском остается закрытым режимным объектом, так как на этом месте находятся предметы, использующиеся в интересах государства. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал советник директора ФСО Сергей Девятов.  

«На этом месте не только дача Сталина, но и иные объекты, а так как они используются в интересах государства...» - намекнул Девятов.

При этом некоторые экспонаты дачи с 1950-х годов до сегодняшнего момента не покидали территории дачи, сейчас же они располагаются на выставке в Москве в Музее Гаража особого назначения. Однако на саму дачу в ближайшие годы попасть не будет возможности.

К примеру, можно увидеть «кремлевскую вертушку» - дисковый аппарат закрытой связи, через который допускалось решать послевоенные вопросы государственной важности. Также представлены подарки от западных лидеров и первого председателя КНР Мао Цзэдуна - ламповая радиола и знаменитый фарфор.

Напомним, уникальная экспозиция, на которой можно увидеть своими глазами, как и чем жил советский вождь, открылась накануне. Она собрала редкие предметы Ближней дачи Сталина - правительственной резиденции, в которой советский лидер жил постоянно в годы Великой Отечественной войны и последующие мирные времена.

#Москва #Выставка #иосиф сталин #вднх #наш эксклюзив #ближняя дача
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