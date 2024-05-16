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На ВДНХ открылась экспозиция с интерьерами Ближней дачи Сталина

Среди экспонатов есть редкие фотографии, оригинальные мебель, посуда и различные предметы быта советского лидера.
Сергей Лебедев 2024-05-16 15:38:24
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сегодня в Москве на ВДНХ в Музее Гаража особого назначения открылась уникальная экспозиция с воссозданными интерьерами Ближней дачи Иосифа Сталина в Волынском. На ней представлены подлинные экспонаты объекта, который закрыт для посещения и сейчас находится в ведении Федеральной службы охраны (ФСО России).

Среди экспонатов есть редкие фотографии, оригинальные мебель, посуда и различные предметы быта, а также дары Мао Цзэдуна, который приезжал к советскому лидеру в 1949-1950 годах. Это был исключительный случай, когда Сталин пригласил зарубежного гостя остановиться в месте своего постоянного проживания.

«Предметы абсолютно неповторимы и экспонируются впервые. Кроме того, здесь же размещены фотографии, не имеющие аналогов, а также исторический контент, повествующий об истории Ближней дачи в Волынском и визите лидера КНР», - сообщили в пресс-службе музея.

Отметим, правительственная резиденция была построена по проекту архитектора Мирона Мержанова. Ее возвели в 1934-1935 годах. Во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период советский лидер жил на Ближней даче почти постоянно.

Напомним, ранее на аукционе продали усадьбу «Липки-Алексеевское», где в первой половине 1930-х годов жил Иосиф Сталин. Бывшую правительственную дачу приобрела компания из Краснодарского края за 403,49 миллиона рублей.  

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© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
#в стране и мире #Сталин #мао цзэдун #вднх #дача #экспонаты #Музей Гаража особого назначения
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