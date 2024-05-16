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Над Тульской областью уничтожили два дрона ВСУ

Вражеская попытка теракта по объектам РФ была осуществлена в ночь на четверг, 16 мая.
2024-05-16 08:25:12
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Минувшей ночью российские военнослужащие сбили два беспилотника (БПЛА) в небе над Тульской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что над областью работали дежурные средства ПВО.

В области организовали реагирование экстренных служб, сообщила пресс-служба областного Министерства по региональной безопасности. Пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате атаки беспилотников нет.

В ночь на четверг, 16 мая, также были уничтожены вражеские дроны над территорией Белгородской области, Крымского полуострова, Брянской и Калужской областей, добавили в оборонном ведомстве.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#в стране и мире #Минобороны РФ #бпла #Тульская область #ВСУ #силы пво
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