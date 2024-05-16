Над Тульской областью уничтожили два дрона ВСУ

Минувшей ночью российские военнослужащие сбили два беспилотника (БПЛА) в небе над Тульской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что над областью работали дежурные средства ПВО.

В области организовали реагирование экстренных служб, сообщила пресс-служба областного Министерства по региональной безопасности. Пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате атаки беспилотников нет.

В ночь на четверг, 16 мая, также были уничтожены вражеские дроны над территорией Белгородской области, Крымского полуострова, Брянской и Калужской областей, добавили в оборонном ведомстве.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.