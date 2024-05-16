ПВО сбили снаряды РСЗО «Ольха» и ракету «Точка-У» над Белгородом

Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку украинских националистов по объектам РФ в Республике Крым, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областях, сообщили в Министерстве обороны России.

Попытки теракта были осуществлены с применением беспилотников (БПЛА), РСЗО «Ольха» и тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Уточняется, что российские военнослужащие уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха» и одну ракету «Точка-У», а также сбили один дрон в небе над Белгородской областью. Еще шесть дронов были уничтожены и перехвачены в небе над Крымским полуостровом.

Также ПВО сбили по одному БПЛА над Брянской и Калужской областями, и два - над Тульской.

Также вечером в среду, 15 мая, над Крымом были уничтожены пять ракет ATACMS, сообщили в оборонном ведомстве.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.