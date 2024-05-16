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Журналист Херш: Нетаньяху негласно признал «провал войны» в Газе

ХАМАС продолжает эффективно контролировать северную часть сектора, считает американский журналист.
Владимир Рубанов 2024-05-16 03:27:16
© Фото: Amos Ben Gershom Israel Gpo, Global Look Press

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху негласно признал «провал войны» в Газе, а палестинское движение ХАМАС продолжает эффективно контролировать северную часть сектора, считает американский журналист Сеймур Херш. Об этом лауреат Пулитцеровской премии написал своем блоге, сообщает ТАСС.

Нетаньяху намерен разделить север и юг анклава укрепленной стеной от границы Израиля до Средиземного моря, написал журналист. Херш считает, что она должна будет ограничивать контроль ХАМАС на севере.

Журналист приводит мнение израильского эксперта, который называет единственной возможностью урегулировать ситуацию заменить Нетаньяху и «его экстремистское правительство» на более прагматичное.

Ранее военный кабинет Израиля одобрил расширение операции в Рафахе на юге страны, где были размещены около 1,4 млн палестинских беженцев. За 3 дня более чем 100 тысячам людей пришлось покинуть город.

#сша #Израиль #сектор Газа #беженцы #Средиземное море #палестина #ХАМАС #военная операция #Сеймур Херш #рафах
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