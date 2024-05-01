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Шойгу показали модернизированное вооружение для борьбы с БПЛА

Министру обороны РФ продемонстрировали результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с БПЛА и защищенности личного состава от FPV-дронов противника.
2024-05-01 08:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотными летательными аппаратами украинских боевиков и защищенности личного состава от FPV-дронов противника на линии боевого соприкосновения.

Напомним, глава российского оборонного ведомства посетил штаб Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения спецоперации и характеру действий ВСУ.

В ходе совещания Сергей Шойгу обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений ВС РФ в районах боевых действий и тыловой зоне СВО.

Кроме того, глава Минобороны России поручил принять дополнительные меры по сокращению сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники. Шойгу также распорядился увеличить оборотные фонды запчастей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#ОПК #вооружение #Сергей Шойгу #бпла #беспилотники #модернизация #министр обороны рф #СВО
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