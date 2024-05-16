В Харьковской области сложилась «невероятно бедственная» ситуация для ВСУ. Об этом сегодня заявил заместитель руководителя пресс-службы государственного департамента США Ведант Пател. По его словам, сейчас наступило сложное время.

«Очевидно, что ситуация невероятно бедственная. Мы знаем, что сейчас сложное время», - цитирует его слова ТАСС.

Ведант Пател выразил надежду, что военная помощь, оказываемая Соединенными Штатами, принесет пользу.

Напомним, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский возложил ответственность за непростую ситуацию в Харьковской области на «весь мир». По его словам, украинские войска несколько месяцев не получали военную помощь от союзников.