В Донецке при обстреле остановки погибли две местные жительницы

Сегодня украинские националисты обстреляли Петровский район Донецка. Боевики били по автобусной остановке «Школа №106». В результате атаки погибли две женщины. Об этом «Звезде» рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

Также пострадала девочка 2018 года рождения. В данный момент ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Обстрел ведется по жилым домам, школам, больницам, объектам инфраструктуры», - подчеркнул градоначальник.

По словам Алексея Кулемзина, по ударом националистов также оказались Кировский и Куйбышевский район.