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В Донецке при обстреле остановки погибли две местные жительницы

Также пострадала девочка 2018 года рождения.
Сергей Лебедев 2024-05-16 19:12:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня украинские националисты обстреляли Петровский район Донецка. Боевики били по автобусной остановке «Школа №106». В результате атаки погибли две женщины. Об этом «Звезде» рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

Также пострадала девочка 2018 года рождения. В данный момент ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Обстрел ведется по жилым домам, школам, больницам, объектам инфраструктуры», - подчеркнул градоначальник.

По словам Алексея Кулемзина, по ударом националистов также оказались Кировский и Куйбышевский район.

#Донецк #боевики #Националисты #Обстрел #наш эксклюзив #погибла #алексей кулемзин
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