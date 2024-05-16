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Андрияка написал автопортрет для своих детей, чтобы они не скучали

Художника-акварелиста не стало сегодня. Завтра в его Академии акварели и изящных искусств состоится церемония прощания.
Анна Назайкина 2024-05-16 19:04:57
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Дочь художника Сергея Андрияки София в беседе со «Звездой» поделилась воспоминаниями об отце, а также рассказала о работе отца, которая ей особенно дорога.

Акварелист уезжал в командировки и, чтобы дети не скучали по нему, написал для них автопортрет в детскую. Эта картина стала любимой для Софии.

«Я думала, что портрет - это папа, что он проголодался и что его нужно покормить молоком или тем, что у меня есть. Мама потом спрашивала, откуда подтеки на раме. Оказывается, что мы вот так с ним общались», - сказала девушка.

По словам дочери, художник работал с утра до ночи и всегда говорил, что своим искусством авторы «прославляют Творца». Для своих детей он был не только отцом, но и наставником. У него была «душа нараспашку», всего себя он отдавал семье и студентам, добавила София.

Андрияки не стало сегодня, 16 мая. Завтра в его Академии акварели и изящных искусств пройдет прощание, похороны состоятся в субботу, 18 мая.

 

#художник #наш эксклюзив #картины #сергей андрияка #автопортрет
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