Умер художник-акварелист Андрияка

Российский живописец, народный художник Российской Федерации Сергей Андрияка ушел из жизни в возрасте 65 лет.

«Сергей Николаевич сегодня умер», - сказали ТАСС в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств художника.

Сергей Андрияка - известный автор многих пейзажей и натюрмортов. Основатель и художественный руководитель Московской государственной специализированной школы акварели.

В 1995 году по заказу столичных властей нарисовал шестиметровую панораму Москвы XIX века, воссоздав ее по старинным фотографиям. Встретиться с работами Андрияки можно и в метро. На Арбатско-Покровской линии метрополитена курсирует поезд «Акварель». Его вагоны украшены работами художника и его учеников.