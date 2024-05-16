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Умер художник-акварелист Андрияка

Причины смерти художника Сергея Андрияки не называются, место и дата похорон станут известны позже.
Ян Брацкий 2024-05-16 11:16:51
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Российский живописец, народный художник Российской Федерации Сергей Андрияка ушел из жизни в возрасте 65 лет.

«Сергей Николаевич сегодня умер», - сказали ТАСС в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств художника.

Сергей Андрияка - известный автор многих пейзажей и натюрмортов. Основатель и художественный руководитель Московской государственной специализированной школы акварели.

В 1995 году по заказу столичных властей нарисовал шестиметровую панораму Москвы XIX века, воссоздав ее по старинным фотографиям. Встретиться с работами Андрияки можно и в метро. На Арбатско-Покровской линии метрополитена курсирует поезд «Акварель». Его вагоны украшены работами художника и его учеников.

#художник #культура #акварель #Андрияка
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