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В Болгарии назвали поспешным решение отказаться от оплаты за газ в рублях

Елизавета Потейчук
06:33 24.05.2022
При этом Болгария намерена получить комментарии от ЕК о механизме работы санкций и выяснить, действительно ли стоит отказаться от расчетов в национальной валюте.
В Болгарии назвали поспешным решение отказаться от оплаты за газ в рублях
© Фото: pexels.com
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Министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что решение властей страны отказаться от оплаты российского газа в рублях было поспешным. По его словам данный вопрос будет вынесен на обсуждение с Европейской комиссией.

«Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Еврокомиссия дала понять, что платежи в рублях - это нарушение санкций. Вопрос, следует ли различать корпорации и государственные компании», - сказал Николов в интервью телеканалу BTV.

Министр добавил, что Болгария намерена получить комментарии о механизме работы санкций и выяснить, действительно ли стоит отказаться от расчетов в национальной валюте. При этом Николов подчеркнул, что ранее Италия и Германия объявили своим компаниям о возможности открытия счетов в рублях для покупки российского газа без нарушения санкций в адрес РФ.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что при условии прекращения поставок газа из России экономика страны окажется уничтожена. По его словам, общий объем необходимых вложений для решения проблемы может составить порядка одного миллиарда евро.

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