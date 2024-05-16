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Британского атташе по вопросам обороны высылают из России

В течение недели он должен покинуть территорию нашей страны.
Анна Назайкина 2024-05-16 18:25:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

МИД России объявил британского дипломата персоной нон грата. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел.

Как уточняется, сегодня, 16 мая, на Смоленскую площадь вызвали представителя британской дипломатической миссии. Ему был выражен решительный протест из-за решения о высылке атташе по вопросам обороны в Лондоне.

«Расцениваем данный шаг как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Таким образом, в качестве ответной меры британского атташе Адриана Когхилла объявили персоной нон грата. В течение недели он должен уехать из России.

Как отметили в МИД, реакция на действия Лондона этим не ограничится. Инициаторам эскалации ведомство пообещало сообщить о своих дальнейших шагах.

#Россия #мид #дипломат #атташе #персона нон грата #высылка
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