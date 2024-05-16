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К портрету художника Андрияки в его Академии несут цветы и рисунки

Он скончался сегодня, 16 мая, на 66-м году жизни.
Анна Назайкина 2024-05-16 16:41:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

К портрету народного художника РФ Сергея Андрияки в Академии акварели и изящных искусств несут гвоздики и сирень, также у его фотографии появились рисунки цветов.

В пятницу, 17 мая, в академии состоится прощание с Андриякой. Церемония пройдет в актовом зале. На следующий день, 18 мая, художника похоронят на Введенском кладбище.

Его не стало сегодня, 16 мая, ему было 65 лет. Андрияка - академик и член Президиума РАХ, основатель Школы акварели и Академии акварели и изящных искусств.

Работы художника-акварелиста представлены в крупнейших музеях мира и частных коллекциях. В Академии Андрияку называли замечательным человеком, выдающимся художником, чьи творения признают во всем мире.

#академия #Трагедия #наш эксклюзив #портрет #народный художник #сергей андрияка
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