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Военные нашли неразорвавшийся боеприпас ВСУ на пути миссии МАГАТЭ

Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
2024-05-16 16:35:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило, что российские военные нашли неразорвавшийся боеприпас на пути наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Боеприпас был обнаружен во время осмотра дороги. Находку ликвидировали с помощью накладного заряда. В Минобороны подчеркнули, что киевские формирования систематически обстреливают территорию вблизи станции.

В ведомстве добавили, что российские военные смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и доставили их на станцию.

С начала спецоперации Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. МАГАТЭ предлагало создать вокруг станции зону безопасности, но прийти к согласию стороны так и не смогли.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #МАГАТЭ #заэс
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