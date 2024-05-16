Военные нашли неразорвавшийся боеприпас ВСУ на пути миссии МАГАТЭ

Минобороны России сообщило, что российские военные нашли неразорвавшийся боеприпас на пути наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Боеприпас был обнаружен во время осмотра дороги. Находку ликвидировали с помощью накладного заряда. В Минобороны подчеркнули, что киевские формирования систематически обстреливают территорию вблизи станции.

В ведомстве добавили, что российские военные смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и доставили их на станцию.

С начала спецоперации Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. МАГАТЭ предлагало создать вокруг станции зону безопасности, но прийти к согласию стороны так и не смогли.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.