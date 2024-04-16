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ВС РФ обеспечили безопасность ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

В составе миссии прибыли четыре инспектора, задача которых - наблюдать и оценивать состояние безопасности Запорожской АЭС.
2024-04-16 18:34:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие ВС РФ вместе с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасность проведения очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. 

Для обеспечения ротации по маршруту движения от назначенного места перехода, которым стал разрушенный мост у населенного пункта Каменское (Запорожская область) с 07.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня. Российские военнослужащие неукоснительно соблюдали его. 

Российские саперы тщательно обследовали местность на предмет наличия неразорвавшихся боеприпасов противника. 

Завершив инженерную разведку, российские военнослужащие обеспечили безопасность перехода наблюдателей миссии и доставили их на станцию. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что в составе миссии прибыли четыре инспектора с задачей наблюдения и оценки состояния ЗАЭС. 

Напомним, наблюдатели МАГАТЭ присутствуют на Запорожской атомной электростанции с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #МАГАТЭ #безопасность #ротация #заэс
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