ВС РФ обеспечили безопасность ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Военнослужащие ВС РФ вместе с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасность проведения очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции.
Для обеспечения ротации по маршруту движения от назначенного места перехода, которым стал разрушенный мост у населенного пункта Каменское (Запорожская область) с 07.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня. Российские военнослужащие неукоснительно соблюдали его.
Российские саперы тщательно обследовали местность на предмет наличия неразорвавшихся боеприпасов противника.
Завершив инженерную разведку, российские военнослужащие обеспечили безопасность перехода наблюдателей миссии и доставили их на станцию.
В российском оборонном ведомстве отметили, что в составе миссии прибыли четыре инспектора с задачей наблюдения и оценки состояния ЗАЭС.
Напомним, наблюдатели МАГАТЭ присутствуют на Запорожской атомной электростанции с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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