В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бывшая дача Сталина в Подмосковье ушла с молотка за 403,5 млн рублей

Елизавета Кондрикова
16:58 02.11.2023
Новый владелец должен будет провести работы по сохранению объекта и выполнять требования по его содержанию.
Бывшая дача Сталина в Подмосковье ушла с молотка за 403,5 млн рублей
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

На аукционе продали усадьбу «Липки-Алексеевское», где в первой половине 1930-х годов жил лидер СССР Иосиф Сталин. Бывшую правительственную дачу приобрела компания из Краснодарского края за 403,49 миллиона рублей.  

«Реализованный лот входит в состав объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба Липки, XIX в.". Новый собственник будет обязан провести работы по его сохранению, а также выполнять требования по содержанию и использованию в установленном законом порядке», - говорится в сообщении на сайте госкорпорации «Дом.рф».

Компания, купившая усадьбу, была единственным участником торгов, дача досталась ей по начальной цене. Объект включал в себя территорию в 3,8 тысячи квадратных метров и дополнительно около 38 гектаров земли, которая сдается в аренду.

Заявки на участие в аукционе принимались до 30 октября, для участия в торгах необходимо было внести задаток в размере 80,7 млн рублей. Ранее «Звезда» показала, как выглядит дача изнутри - сейчас в ней царит запустение, а окна и двери заколочены. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:33 В стране и мире
Экс-руководство университета в Перми ожидает суд после стрельбы 2021 года
16:55 В стране и мире
Реставрационный центр Грабаря не выявил деструктивных изменений «Троицы»
16:25 В стране и мире
Бахрейн отозвал посла в Израиле и прекратил экономические отношения со страной
16:13 В стране и мире
Умер художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов
15:50 В стране и мире
Видео
Министр просвещения заявил, что Пушкина из школьной программы убирать не будут
Популярное
Видео
Всем раздеться, суд идет: в Петербурге заседание провели прямо в стриптиз-клубе
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
Видео
Zа добро: Минобороны РФ запустило канал о людях, поддерживающих участников СВО
Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой
В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.