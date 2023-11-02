Бывшая дача Сталина в Подмосковье ушла с молотка за 403,5 млн рублей

Новый владелец должен будет провести работы по сохранению объекта и выполнять требования по его содержанию.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На аукционе продали усадьбу «Липки-Алексеевское», где в первой половине 1930-х годов жил лидер СССР Иосиф Сталин. Бывшую правительственную дачу приобрела компания из Краснодарского края за 403,49 миллиона рублей.

«Реализованный лот входит в состав объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба Липки, XIX в.". Новый собственник будет обязан провести работы по его сохранению, а также выполнять требования по содержанию и использованию в установленном законом порядке», - говорится в сообщении на сайте госкорпорации «Дом.рф».

Компания, купившая усадьбу, была единственным участником торгов, дача досталась ей по начальной цене. Объект включал в себя территорию в 3,8 тысячи квадратных метров и дополнительно около 38 гектаров земли, которая сдается в аренду.

Заявки на участие в аукционе принимались до 30 октября, для участия в торгах необходимо было внести задаток в размере 80,7 млн рублей. Ранее «Звезда» показала, как выглядит дача изнутри - сейчас в ней царит запустение, а окна и двери заколочены.