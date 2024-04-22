Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ-2024 с возможностью пересдачи

Минпросвещения совместно с Рособрнадзором утвердили новое расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с учетом возможности пересдать один из предметов 4 и 5 июля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно законопроекту, на 4 июля назначены пересдачи по таким предметам, как информатика, обществознание, русский язык, физика, химия, а также письменная часть экзамена по иностранным языкам. При этом устная часть, биология, география, математика базового и профильного уровней, история и литература назначены на следующий день.

Отмечается также, что в связи с этими изменениями, корректировкам также подверглось основное расписание проведения ЕГЭ. Например, выпускники будут сдавать физику не 10 июня, а 4-го. В то время как устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет в те же дни, что и информатика - с 17 и 18 на 7 и 8 июня.

Напомним, что 4 апреля Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 года с учетом возможности пересдать одну дисциплину.