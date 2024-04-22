МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ-2024 с возможностью пересдачи

Ученикам предоставят возможность пересдать один предмет до конца приемной кампании.
Глеб Владовский 2024-04-22 13:20:52
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Минпросвещения совместно с Рособрнадзором утвердили новое расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с учетом возможности пересдать один из предметов 4 и 5 июля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно законопроекту, на 4 июля назначены пересдачи по таким предметам, как информатика, обществознание, русский язык, физика, химия, а также письменная часть экзамена по иностранным языкам. При этом устная часть, биология, география, математика базового и профильного уровней, история и литература назначены на следующий день.

Отмечается также, что в связи с этими изменениями, корректировкам также подверглось основное расписание проведения ЕГЭ. Например, выпускники будут сдавать физику не 10 июня, а 4-го. В то время как устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет в те же дни, что и информатика - с 17 и 18 на 7 и 8 июня.

Напомним, что 4 апреля Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 года с учетом возможности пересдать одну дисциплину.

prevnext
1 / 3
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
#в стране и мире #выпускники #Пересдача #егэ-2024
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240418.1002