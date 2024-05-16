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В России начнут передавать данные о продаже пива c помощью онлайн-кассы

Это позволит отработать технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары.
Ян Брацкий 2024-05-16 14:16:14
© Фото: Peter Kneffel, dpa, Global Look Press

С 1 июня 2024 года в России проведут эксперимент по обязательной передаче данных о продаже пива и слабоалкогольной продукции через контрольно-кассовую технику. Речь идет о таких напитках, как сидр, медовуха, пуаре и так далее. Новые требования коснутся розничных продавцов и предприятий общепита.

«Внедрение этого этапа является важным шагом для обеспечения прослеживаемости оборота товаров данной категории в розничном звене», - сообщили «Звезде» в «Честном знаке».

С середины января подобные требования действуют в отношении продажи пива в кегах, добавили в ведомстве. На акцизной марке разместят код маркировки системы «Честный знак». Его будут клеить на все банки и бутылки со слабоалкогольными напитками.

Суть изменений сводится к следующему. Если раньше магазин или ресторан принимал партию напитка и перед продажей просто списывал его с баланса в ЕГАИС, то теперь пиво будет иметь помарочный учет. Продавец станет отчитываться за каждую проданную бутылку. При такой схеме перед продажей будет сканироваться специальный код. Информация о банке или бутылке отправится в онлайн-кассу. Далее клиент получит свой товар и чек, а система отправит данные о продаже в «Честный знак».

#наш эксклюзив #пиво #маркировка #касса #егаис #Честный знак
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