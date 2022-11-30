Правительство РФ установило обязательную маркировку пива и электронных сигарет

Кроме того, производители будут обязаны маркировать пиво в кегах, в том числе и безалкогольное.

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Российское правительство постановило с 1 октября 2023 года устанавливать маркировку пива, которое упаковано в стеклянную или полимерную тару, маркировка электронных сигарет начнется с 15 декабря текущего года. Соответствующий документ кабмина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет... установить, что: производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки...; в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в стеклянную или полимерную потребительскую упаковку, - с 1 октября 2023 года», - говорится в тексте постановления.

Кроме того, с 1 апреля 2023 года производители будут обязаны маркировать пиво в кегах, в том числе и безалкогольное, нанося средства идентификации и представляя в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации.

Ранее Минпромторг РФ отправил на согласование правительства проект постановления об обязательной маркировке вейпов с 15 декабря. Изначально постановление должно было вступить в силу 1 ноября, оно позволило бы очистить рынок от нелегальной продукции и повысить доходы в бюджет. Отмечается, что многоразовые электронные устройства, нагревающие жидкость или генерирующие аэрозоль, маркировке подлежать не будут.