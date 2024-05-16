Отец поблагодарил белгородца, спасшего его ребенка из-под завалов

Спасатель, который помог матери с младенцем на руках выбраться из разрушенного подъезда в Белгороде, рассказал о том, как увидел женщину на краю плиты и спас ее. Сотрудник экстренных служб пообщался с корреспондентом «Звезды».

По стечению обстоятельств Олег Гуров проживал именно в том доме на улице Щорса, в который попала украинская ракета. Сразу после удара он выбежал на улицу и увидел, как на обломках плит стоит мать с ребенком, молящая о помощи.

«Услышал крики о помощи. Женщина с ребенком на руках стояла на краю плиты, звала “Помогите, спасите”. Я залез по плитам к ней, по разрушенным, - целая гора была. Принял у нее ребенка», - рассказал он.

Гуров помог им выбраться и передал медикам, а затем вместе с прибывшими коллегами из службы спасения Белгорода приступил к разбору завалов. Спасатель также добавил, что мама и малыш в настоящий момент находятся в Москве, младенец до сих пор остается в стабильно тяжелом состоянии, мама себя чувствует нормально.

Гуров переживает за их судьбу и готов в будущем встретиться. Отец ребенка позвонил накануне вечером и поблагодарил его за спасение семьи.

«Отец ребенка позвонил мне вчера вечером, поблагодарил, сказал: “Спасибо за мою семью, за супругу и за ребенка”», - добавил спасатель.

В минувшее воскресенье Белгород пережил массированный обстрел со стороны ВСУ, украинские военные били по мирным кварталам. В Минобороны РФ сообщили, что в здание попал фрагмент ракеты «Точка-У». Из-за этого обрушился весь подъезд, через час произошло повторное обрушение - рухнул чердачный этаж и фрагмент кровли. Сейчас известно о 17 погибших.