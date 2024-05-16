МО показало работу штурмовиков и FPV-дронов в Работино

Штурмовые группы 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» во взаимодействии с операторами ударных FPV-дронов освободили населенный пункт Работино в Запорожской области. Кадры их боевой работы показало Минобороны России.
Действия штурмовиков сопровождались точными ударами FPV-дронов и артиллерии.
«Была уничтожена техника противника. Живая сила противника. Гранатометы, пулеметы. Забран был опорник», - рассказал об одном из эпизодов боя командир штурмового подразделения с позывным «Черный».
Когда населенный пункт полностью освободили от боевиков, штурмовики мотострелковой дивизии подняли на одном из уцелевших строений российский флаг.
Ранее в министерстве обороны сообщили, что российские военные заняли Работино в Запорожской области.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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