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МО показало работу штурмовиков и FPV-дронов в Работино

Штурмовые группы 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» подняли флаг над населенным пунктом.
2024-05-16 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовые группы 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» во взаимодействии с операторами ударных FPV-дронов освободили населенный пункт Работино в Запорожской области. Кадры их боевой работы показало Минобороны России.

Действия штурмовиков сопровождались точными ударами FPV-дронов и артиллерии.

«Была уничтожена техника противника. Живая сила противника. Гранатометы, пулеметы. Забран был опорник», - рассказал об одном из эпизодов боя командир штурмового подразделения с позывным «Черный».

Когда населенный пункт полностью освободили от боевиков, штурмовики мотострелковой дивизии подняли на одном из уцелевших строений российский флаг.

Ранее в министерстве обороны сообщили, что российские военные заняли Работино в Запорожской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#артиллерия #запорожская область #FPV-дроны #Работино #группировка войск «Днепр» #42-я мотострелковая дивизия #штрмовики
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