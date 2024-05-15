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Российские военные полностью освободили Работино

Населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Днепр».
2024-05-15 13:24:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные заняли Работино Запорожской области, говорится в сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области», - говорится в сообщении.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ нанесли поражение противнику в районах Малой Токмачки, Никополя и Золотой Балки.

Суточные потери украинской стороны составили до 25 человек. Помимо живой силы, в данном районе уничтожено несколько единиц техники, включая американскую буксируемую гаубицу М777.

В Харьковской области удалось освободить два населенных пункта -  Глубокое и Лукьянцы. По данным Минобороны, ВС РФ продвинулись в глубину обороны противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #спецоперация #МО РФ #СВО #Работино
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