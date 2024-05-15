Российские военные полностью освободили Работино

Российские военные заняли Работино Запорожской области, говорится в сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.
«Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области», - говорится в сообщении.
Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ нанесли поражение противнику в районах Малой Токмачки, Никополя и Золотой Балки.
Суточные потери украинской стороны составили до 25 человек. Помимо живой силы, в данном районе уничтожено несколько единиц техники, включая американскую буксируемую гаубицу М777.
В Харьковской области удалось освободить два населенных пункта - Глубокое и Лукьянцы. По данным Минобороны, ВС РФ продвинулись в глубину обороны противника.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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