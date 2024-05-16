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«Ведомости»: заводы водки «Хортиця» прекратили свою работу в России

Водка этой марки продолжает выпускаться, но в ограниченных количествах и на сторонних заводах.
Елизавета Кондрикова 2024-05-16 12:48:49
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

Заводы группы компаний «Традиции успеха», которые ранее принадлежали украинскому алкогольному холдингу Global Spirits Евгения Черняка*, остановили производство водки «Хорта» (ранее известная как «Хортиця»). Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Уточняется, что водка этой марки все еще производится, но на сторонних заводах и в сокращенных объемах. Заводы, каких именно компаний занимаются выпуском, неизвестно.

Один из источников связывает ограничение производства с уголовным преследованием нынешнего владельца холдинга Александра Беспалова, который направлял средства на финансирование ВСУ. Другой же указал, что «Традиции успеха» могут перейти под временное управление Росимущества, сейчас происходит переход.

Напомним, ранее суд арестовал бывшие активы производителя водки «Хортиця». В частности, речь идет о двух винных заводах в Крыму и двух ликеро-водочных заводах в Мытищах и Вологде. Именно на последних двух заводах изготавливалась водка, которую затем распространяли на территории РФ.

* Евгений Черняк внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Алкоголь #производитель #заводы #водка
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