Суд в Курске арестовал бывшие активы производителя водки «Хортица»

Ленинский районный суд Курска арестовал семь юридических лиц, связанных с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком*, сообщает РБК со ссылкой на данные базы Федеральной службы судебных приставов.

Речь идет о двух винных заводах в Крыму, двух ликеро-водочных заводах в Вологде и Мытищах и трех дистрибьюторах.

Компания Global Spirits была основана в 2008 году Черняком*, она занималась производством «Хортицы», «Мороши» и «Первака». За распространение этих марок водки на территории России отвечали заводы в Вологде и подмосковных Мытищах.

Основатель холдинга был внесен в список террористов и экстремистов летом прошлого года. Тогда сообщалось, что правоохранители разыскивают Черняка* за финансирование украинских боевиков, с февраля 2022 года им были направлены свыше 500 миллионов рублей на помощь ВСУ.

* Евгений Черняк внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.