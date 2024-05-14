МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд в Курске арестовал бывшие активы производителя водки «Хортица»

Речь идет о заводах в Крыму, Вологде, Мытищах и нескольких дистрибьюторах.
Елизавета Кондрикова 2024-05-14 08:40:51
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press

Ленинский районный суд Курска арестовал семь юридических лиц, связанных с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком*, сообщает РБК со ссылкой на данные базы Федеральной службы судебных приставов.

Речь идет о двух винных заводах в Крыму, двух ликеро-водочных заводах в Вологде и Мытищах и трех дистрибьюторах.

Компания Global Spirits была основана в 2008 году Черняком*, она занималась производством «Хортицы», «Мороши» и «Первака». За распространение этих марок водки на территории России отвечали заводы в Вологде и подмосковных Мытищах.

Основатель холдинга был внесен в список террористов и экстремистов летом прошлого года. Тогда сообщалось, что правоохранители разыскивают Черняка* за финансирование украинских боевиков, с февраля 2022 года им были направлены свыше 500 миллионов рублей на помощь ВСУ.  

* Евгений Черняк внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #арест #районный суд курска #винный завод #производитель водки
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240513.0720