ТОФ применил на учениях экспериментальный палубный дрон

На учениях Тихоокеанского флота применили экспериментальный дрон, который может взлетать и садиться на вертолетную палубу корабля, сообщает Министерство обороны РФ.

Учения по борьбе с безэкипажными катерами и БПЛА прошли в заливе Петра Великого. В них задействовали более 15 боевых кораблей и катеров.

На начальном этапе учений моряки-тихоокеанцы отработали визуальную маскировку отхода от пирса с применением дымовых завес. Затем ликвидировали все надводные цели и БПЛА.

Были применены крупнокалиберные пулеметы «Корд» и ДШК, а также зенитные артиллерийские комплексы АК-630 и АК-630М. Экспериментальный дрон выступал в роли беспилотника условного противника, уточнили в оборонном ведомстве.

В учениях в заливе Петра Великого задействованы корветы «Совершенный», «Громкий» и «Резкий», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, базовые тральщики и ракетные катера.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 000 миль. В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта. «Совершенный» - в составе Тихоокеанского флота.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.