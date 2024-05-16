ТОФ провел крупные учения по борьбе с дронами в заливе Петра Великого

Больше 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота приняли участие в учении по борьбе с безэкипажными катерами (БЭК) и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Оно прошло в заливе Петра Великого Японского моря, сообщает Минобороны России.

Экипажи кораблей тренировались обнаруживать, идентифицировать и поражать цели, которые имитировали малоразмерные надводные и воздушные объекты.

Сначала личный состав кораблей отработал маскировку отхода от пирсовой зоны с применением дымовых завес.

Потом моряки потренировались распределять цели и успешно уничтожили все надводные и воздушные малоразмерные цели условного противника. Экипажи использовали крупнокалиберные пулеметы «Корд» и ДШК, а также штатные зенитные артиллерийские комплексы АК-630 и АК-630М.

В учении по борьбе с БЭК и БПЛА приняли участие корветы «Совершенный», «Громкий» и «Резкий», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, базовые тральщики и ракетные катера.

Вражеские дроны имитировал экспериментальный беспилотник морской авиации ТОФ, который может взлетать и садиться на вертолетную палубу корабля.

Учение провели по плану боевой подготовки Тихоокеанского флота в рамках межведомственной подготовки по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.