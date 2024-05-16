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В Белгороде пожар вспыхнул в доме, разрушенном ракетным ударом ВСУ

Возгорание началось, когда проводились работы сварочным аппаратом.
Анна Назайкина 2024-05-16 10:45:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пожар произошел в подъезде десятиэтажного дома, разрушенного 12 мая после удара ВСУ. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» с места. Речь идет о десятиэтажном доме на улице Щорса.

Как уточняется, возгорание возникло во время проведения работ на восьмом этаже - специалисты сварочным аппаратом срезали трубы и арматуру.

В настоящий момент сотрудники экстренных служб ликвидируют возгорание. По нашим данным, с открытым горением уже удалось справиться.

Напомним, в прошлое воскресенье Белгород пережил массированный обстрел со стороны ВСУ, украинские военные били по мирным кварталам. По данным МО РФ, в здание попал фрагмент ракеты «Точка-У», из-за чего обрушился весь подъезд. Через час произошло повторное обрушение.

По последней информации, под завалами обрушившегося здания обнаружили тела 17 погибших.

#пожар #обрушение #происшествие #белгород #Жилой дом #наш эксклюзив
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