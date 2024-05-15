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Продажу энергетиков несовершеннолетним хотят запретить

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 85% россиян поддерживают запрет продажи энергетиков несовершеннолетним.
Ян Брацкий 2024-05-15 09:44:33
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Депутаты Госдумы РФ внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом в своем Telegram-аккаунте написал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, каждый четвертый россиянин употребляет тонизирующие напитки. Среди молодежи от 18 до 24 лет - каждый второй. 

Кроме того, инициатива депутатов предполагает запрет на розничную торговлю энергетиками в таре, объем которой превышает 500 миллилитров, пишет RT.

Володин напомнил, что энергетики пагубно влияют на здоровье россиян, обостряют хронические заболевания, повышают риски развития ишемической болезни сердца и гипертонии. Председатель Госдумы РФ отметил, что соответствующие решения необходимо принять до августа.

#торговля #Госдума РФ #володин #энергетики
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