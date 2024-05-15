Продажу энергетиков несовершеннолетним хотят запретить

Депутаты Госдумы РФ внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом в своем Telegram-аккаунте написал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, каждый четвертый россиянин употребляет тонизирующие напитки. Среди молодежи от 18 до 24 лет - каждый второй.

Кроме того, инициатива депутатов предполагает запрет на розничную торговлю энергетиками в таре, объем которой превышает 500 миллилитров, пишет RT.

Володин напомнил, что энергетики пагубно влияют на здоровье россиян, обостряют хронические заболевания, повышают риски развития ишемической болезни сердца и гипертонии. Председатель Госдумы РФ отметил, что соответствующие решения необходимо принять до августа.