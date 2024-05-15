Беспилотники атаковали топливную базу в Ростовской области

В Ростовской области прогремели два взрыва на топливной базе после атаки двух беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Происшествие произошло сегодня утром около 07.00 в Пролетарском районе. Уточняется, что взрывы не привели к возгоранию топлива, пожара на месте нет.

Пострадавших в результате инцидента нет, пишет «360». Информации о степени повреждения объекта нет.

Сегодня также сообщалось об уничтожении дронов в небе над Белгородской, Курской и Брянской областями. Всего были сбиты 17 вражеских беспилотников.