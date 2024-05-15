Владимир Зеленский отменил запланированный на семнадцатое мая визит в Испанию и Португалию. Причиной для пересмотра планов стала тяжелая ситуация на линии боевого соприкосновения, в том числе в Харьковской области, пишет Life.

«Владимир Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за тяжелой внутренней ситуации на Украине в данный момент», - сообщает телеканал CNN Portugal.

О тот что положение ВСУ под Харьковом близко к критическому подтвердил и глава украинской разведки Кирилл Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов). Каждый час положение становится все сложнее, заявил он. Между тем, глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о 35 населенных пунктах, над которыми ВСУ теряют контроль.

* - физическое лицо, внесенное в список экстремистов и террористов