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Зеленский в последний момент отменил поездку в Испанию

Причиной для отмены официального визита Владимира Зеленского в Испанию и Португалию стала тяжелая обстановка на Украине.
Ян Брацкий 2024-05-15 09:11:42
© Фото: IMAGOPRESIDENT OF UKRAINE apa Global Look Press

Владимир Зеленский отменил запланированный на семнадцатое мая визит в Испанию и Португалию. Причиной для пересмотра планов стала тяжелая ситуация на линии боевого соприкосновения, в том числе в Харьковской области, пишет Life.

«Владимир Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за тяжелой внутренней ситуации на Украине в данный момент», - сообщает телеканал CNN Portugal.

О тот что положение ВСУ под Харьковом близко к критическому подтвердил и глава украинской разведки Кирилл Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов). Каждый час положение становится все сложнее, заявил он. Между тем, глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о 35 населенных пунктах, над которыми ВСУ теряют контроль.

* - физическое лицо, внесенное в список экстремистов и террористов

#Украина #испания #Зеленский #Харьковская область #Визит
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