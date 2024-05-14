Во вторник государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. Цель поездки, по официальным данным, - послать Украине сигнал «уверенности» и обсудить с Владимиром Зеленским планы по реализации нового пакета помощи.

«Помощь в пути. Часть уже прибыла. Придет еще больше. Мы вместе с другими партнерами полны решимости помочь Украине добиться успеха на поле боя. США являются преданным партнером», - сказал Энтони Блинкен.

Приободрить же киевский режим американские политики могли бы и из Вашингтона. Однако госсекретарь США, вероятно, пытается выяснить, куда потратят американские деньги.

«Естественно, что тревога, связанная с наступлением России в Харьковской области, ускорила визит», считает политолог Юрий Светов.

Данные о катастрофическом положении подтверждает глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

«Ситуация на грани. Каждый час эта ситуация приближается к критической», - заявил он во время видеозвонка из бункера в Харькове.

Его мрачная оценка перекликалась с оценками других украинских офицеров. Между тем, глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов уже сообщает о 35 населенных пунктах, над которыми ВСУ теряют контроль.

Доступных резервов у националистов уже почти нет. Также у них серьезно истощен арсенал. Владимир Зеленский попросил у Энтони Блинкена две системы противовоздушной обороны Patriot. Поделиться установкой обещают и немцы.

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Мы решили предоставить третью систему Patriot, что было нелегким решением, потому что у нас их не так много», - заявил Олаф Шольц.

Канцлер ФРГ не лукавит, говоря про опустошенное хранилище Бундесвера. Вооруженным силам Германии не хватает оружия и снаряжения, что мешает тренировкам и учениям.

На ошибках соседей по НАТО учится Варшава. Польша не готова отдать Украине свои системы ПВО. Шаг назад сделали и эстонцы. В минобороны страны заверили, что своих военных на Украину не отправят.