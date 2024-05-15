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Mash сообщил о закупорке легочной артерии у Носкова

Заслуженный артист Российской Федерации Николай Носков был госпитализирован с диагнозом «пневмония» 3 мая.
Ян Брацкий 2024-05-15 08:36:23
© Фото: Viktor Pogontsev, Russian Look, Global Look Press

У певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия, он находится в больнице. Как пишет паблик Mash, артист в состоянии средней тяжести.

Кроме того, у музыканта развилась дыхательная недостаточность, уточнил паблик. По его данным, незадолго до госпитализации Носков жаловался на сильные боли в руке и ноге. Сейчас врачи назначили все необходимые препараты и скорректировали лечение.

Напомним, 3 мая заслуженного артиста РФ госпитализировали в больницу с диагнозом «пневмония». У 68-летнего музыканта были сильный кашель, высокая температура и боли в груди.

#в стране и мире #музыкант #госпитализация #пневмония #Носков
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