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В памятнике Ленину на Сахалине нашли утерянную капсулу времени

Находку с посланием потомкам нашли при проведении ремонтно-реставрационных работ. В послании - обращение от комсомольцев Холмского судоремзавода 1970 года к потомкам 2018 года.
Ирина Егорова 2024-05-15 05:11:29
© Фото: d_lubchinov, Telegram

На Сахалине во время ремонтно-реставрационных работ памятника Владимиру Ленину нашли капсулу времени 1970 года. О находке с посланием потомкам сообщил мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов. Адресантами являются комсомольцы Холмского судоремзавода, они писали к потомкам в будущий 2018 год. Капсулу ранее искали специально, к годовщине комсомольского движения, но, по воле случая, удалось обнаружить ее только спустя 54 года.

«Ее пытались найти в 2018 году, когда комсомольскому движению исполнилось 100 лет. Но не смогли», - написал в своем Telegram-канале чиновник.

Любчинов пообещал рассказать лично о содержании данного послания.

Ранее подобный «тайник» был обнаружен питерскими реставраторами во время реконструкции Московских триумфальных ворот, которым уже 186 лет. Под крылом одной из скульптур нашли небольшую, металлическую коробочку, где в фольгу были обвернуты серебряный крестик, именные значки, копеечные монеты 1997 года и трогательное письмо со стихами «Тебе через сто лет». Вероятно, этот набор заложили потомкам во время предыдущей реставрации. Она как раз была чуть больше 20 лет назад. 

#Памятник #ленин #сахалин #послание #капсула времени #потомки #комсомольцы
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