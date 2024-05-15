В памятнике Ленину на Сахалине нашли утерянную капсулу времени

На Сахалине во время ремонтно-реставрационных работ памятника Владимиру Ленину нашли капсулу времени 1970 года. О находке с посланием потомкам сообщил мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов. Адресантами являются комсомольцы Холмского судоремзавода, они писали к потомкам в будущий 2018 год. Капсулу ранее искали специально, к годовщине комсомольского движения, но, по воле случая, удалось обнаружить ее только спустя 54 года.

«Ее пытались найти в 2018 году, когда комсомольскому движению исполнилось 100 лет. Но не смогли», - написал в своем Telegram-канале чиновник.

Любчинов пообещал рассказать лично о содержании данного послания.

Ранее подобный «тайник» был обнаружен питерскими реставраторами во время реконструкции Московских триумфальных ворот, которым уже 186 лет. Под крылом одной из скульптур нашли небольшую, металлическую коробочку, где в фольгу были обвернуты серебряный крестик, именные значки, копеечные монеты 1997 года и трогательное письмо со стихами «Тебе через сто лет». Вероятно, этот набор заложили потомкам во время предыдущей реставрации. Она как раз была чуть больше 20 лет назад.