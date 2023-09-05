Реставраторы рассказали о капсуле времени под крылом скульптуры в Петербурге

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В Санкт-Петербурге реставраторы рассказали о тайнике, капсуле времени, обнаруженной благодаря реставрации Московских триумфальных ворот. В этом году конструкции исполняется 185 лет.

В свое время эти ворота были крупнейшим сооружением в мире, собранным полностью из металла. Вес только одних колонн составляет 450 тонн чугуна, а еще многочисленные скульптуры из меди. Это и приносит памятнику основные разрушения. За десятилетия службы металл основательно прогнил. Медь «не дружит» с чугуном - на стыках черного и цветного металлов образуются коррозия.

Этой осенью Московским триумфальным воротам ровно 185 лет. Идея принадлежала еще Екатерине II, однако реализована она была только при Николае I. Выдающийся зодчий Василий Стасов вдохновлялся афинским Акрополем.

Монумент посвятили победам русских войск в войнах с Персией, Турцией и Польшей, о чем и гласит надпись позолоченными буквами на русском и латинском языках.

Вершина триумфальной арки находится на высоте 25 метров. Московские ворота заметны издалека, конечно, не только из-за своих масштабов, но и художественного оформления. По периметру были установлены медные скульптуры крылатых гениев. Их для реставрации демонтировали в первую очередь.

Исключительно ручная, кропотливая работа. Каждый изгиб расчищают до металла. Перед этим специальной смывкой удаляют грунт и потускневшую краску. Реставраторы вскрывают медные скульптуры, чтобы после расчистки понять степень их повреждений.

Как на рентгене, реставраторы видят все временные болячки медных чеканных фигур. В общей сложности их 30. Они держат щиты с гербами губерний Российской империи. Часть из них были утрачены перед Великой Отечественной войной, когда для расширения Московского проспекта триумфальные ворота решили демонтировать. Арку в прежнем виде восстановили лишь в 1959 году.

«Вот эти вот лудения, видим, восстановление, мы видим, что даже был утрачен топорик, но его потом восстановили», - сказал начальник отдела периферийных районов КГИОП Андрей Сокольцов.

Очередная реставрация началась сразу с открытия. Под крылом одной из скульптур обнаружили тайник. В небольшой, металлической коробочке хранились, заботливо обвернутые в фольгу серебряный крестик, именные значки, копеечные монеты 1997 года и трогательное письмо со стихами «Тебе через сто лет».

«Мы предполагаем, что это от лица женщины написано, которая пишет своему ребенку», - объяснила заместитель генерального директора реставрационной мастерской Христина Шумилова.

Вероятно, этот набор заложили потомкам во время предыдущей реставрации. Она как раз была чуть больше 20 лет назад. Содержимое незамысловатого тайника передадут в музей городской скульптуры. А крылатые гении уже в обновленном виде взлетят на свои исторические места с завершением всех восстановительных работ в конце следующего года.