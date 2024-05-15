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CBC: шесть тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара в Канаде

Площадь лесных пожаров оценивается в 11 тысяч гектаров.
Ирина Егорова 2024-05-15 04:32:06
© Фото: BC Wildfire ServiceXinHua, Global Look Press

Из-за лесного пожара в Канаде всему населению регионального муниципалитета Вуд-Баффало предписано эвакуироваться. ​​На территории нескольких районов объявлено чрезвычайное положение на местном уровне. Об этом сообщает CBC.

Шесть тысяч человек, которые находятся в зоне риска, начали покидать свои дома на машинах. Образовались пробки, некоторые шоссе оказались заблокированы из-за потока людей на юг страны.

Огонь охватил уже 11 тысяч гектаров леса.

«По всей провинции горят пятьдесят лесных пожаров, в том числе два вышедших из-под контроля пожара», - информирует агентство.

Пожар разрастается из-за постоянно меняющегося ветра, порывы которого достигают 40 км/час и установившейся засушливой погоды.

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