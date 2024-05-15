Небензя заявил, что представителям МУС нечего делать в Совбезе ООН

Россия не видит смысла в присутствии представителей Международного уголовного суда (МУС) в Совбезе ООН. Об этом заявил постпред России Василий Небензя на заседании СБ ООН. По словам Небензи, организация не имеет никакого отношения к правосудию, а только обслуживает интересы Запада.

«Позиция РФ в отношении в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела», - цитирует его «360».

В качестве примера он привел рассмотрение ситуации по Ливии, она рассматривается в МУС с 2011 года, когда конфликт находился в самом разгаре. Небензя обвинил МУС в использовании фейков при формулировании обвинений.

Россия не признает МУС и многие его решения, в частности, об «аресте» российского лидера и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, не имеют никаких правовых последствий для страны, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.