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Небензя заявил, что представителям МУС нечего делать в Совбезе ООН

По словам постпреда, позиция России остается неизменной - она считает деятельность суда политизированной, это неприемлемо.
Ирина Егорова 2024-05-15 03:55:45
© Фото: Photographer Lev RadinKeystone Press Agency, Global Look Press

Россия не видит смысла в присутствии представителей Международного уголовного суда (МУС) в Совбезе ООН. Об этом заявил постпред России Василий Небензя на заседании СБ ООН. По словам Небензи, организация не имеет никакого отношения к правосудию, а только обслуживает интересы Запада.

«Позиция РФ в отношении в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела», - цитирует его «360». 

В качестве примера он привел рассмотрение ситуации по Ливии, она рассматривается в МУС с 2011 года, когда конфликт находился в самом разгаре. Небензя обвинил МУС в использовании фейков при формулировании обвинений.

Россия не признает МУС и многие его решения, в частности, об «аресте» российского лидера и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, не имеют никаких правовых последствий для страны, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

#Ливия #Совбез ООН #заседание #василий небензя #правосудие #МУС
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