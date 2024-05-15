Путин заявил о планах России войти в четверку мировых экономик

Россия ставит перед собой задачу войти в число четырех крупнейших мировых экономик по паритету покупательной способности, заявил в интервью китайскому агентству «Синьхуа» Владимир Путин.

Президент напомнил, что РФ вошла в пятерку лидеров по этому показателю. В то же время в приоритетах государства качество, эффективность развития всех сфер и рост благосостояния граждан России.

Путин назвал устойчивый рост оплаты труда условием качественных изменений в экономике. Правительство намерено повышать производительность труда за счет фронтального внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации, создания современных рабочих мест.

Президент рассказал о подготовке грамотных и современно мыслящих специалистов для новых производств и для государственного, муниципального управления. Для этого в России запущены разные программы, конкурсы, проекты. На федеральном и региональном уровне созданы возможности для самореализации талантливых, патриотически настроенных людей, отметил Путин.

Ранее Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности после Китая, США, Индии и Японии.