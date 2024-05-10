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В Ереване созван новый митинг выступающих за отставку Пашиняна

Возглавляющий протесты архиепископ Галстанян выступает за отставку Пашиняна.
Глеб Владовский 2024-05-10 11:09:11
© Фото: РИА Новости

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян созвал новый митинг у здания правительства на площади республики в Ереване.

Организовывающий протесты священник выступает за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«В 18.30 (17.30 мск - прим.ред.) собираемся здесь», - цитирует его слова РИА Новости.

По данным издания, демонстранты начали собираться на площади, вход в здание правительства оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

Галстанян также призывает демонстрантов на протяжение всего дня проводить акции неповиновения.

Напомним, что протестующие требуют немедленного прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных с республикой территорий. 

#Армения #Никол Пашинян #Азербайджан #протесты в ереване
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