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Байден заявил, что молится со своей женой за выздоровление Фицо

Американский президент заявил, что посольство страны находится в тесном контакте с правительством Словакии и готово оказать помощь.
Максим Крюков 2024-05-15 20:32:22
© Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявив, что Вашингтон готов оказать помощь.

«Я встревожен сообщениями о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мы с Джилл (супруга Джо Байдена. - Прим. ред.) молимся за скорейшее выздоровление и думаем о его семье и народе Словакии», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Американский лидер также отметил, что Соединенные Штаты осуждают «этот ужасающий акт насилия». Он добавил, что посольство США находится в тесном контакте с правительством Словакии и готово оказать помощь.

Напомним, сегодня днем на главу словацкого кабмина было совершено покушение. После заседания правительства Фицо вышел к народу. Злоумышленник из толпы, которым оказался 71-летний житель города Лепице, произвел несколько выстрелов. Политик получил ранения в конечность, грудь и живот. В настоящее время сообщается, что премьер Словакии находится в тяжелом состоянии. По данным портала Standard.sk, у него произошло кровоизлияние в брюшной полости. Напавшего задержали на месте преступления. По его словам, сделал это из-за несогласия с политикой правительства.

#в стране и мире #стрельба #сша #покушение #Джо Байден #Роберт Фицо #словакия #нападение
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