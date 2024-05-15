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В Пекине показали, как готовятся к визиту Путина за сутки до приезда

Накануне российский лидер дал развернутое интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа».
Павел Кутаренко 2024-05-15 20:18:30
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Меньше суток остается до встречи российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Накануне президент РФ дал развернутое интервью информационному агентству «Синьхуа», в котором подробно рассказал о беспрецедентно высоком уровне взаимоотношений двух стран.

Уже с утра все крупные китайские газеты вышли с передовицами, посвященными ожиданиям от визита Владимира Путина. Более того, на улица стоят экраны, которые транслируют запись церемонии инаугурации президента РФ. А сегодня на территории российской дипмиссии в Пекине открыли памятник «Диалог Максима Горького и Лу Синя». 

Известно, что российская делегация будет максимально представительной. Вместе с главой государства в Пекин прибудут члены обновленного кабмина, в том числе министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, а также руководители крупнейших банков и компаний. Они обсудят сотрудничество во всех возможных сферах.

«Весь мир сейчас на самом деле замер и ждет завтрашнего дня, завтрашних переговоров, как очень ждали переговоров, когда после переизбрания свой первый визит Си Цзиньпин совершил в нашу страну. Владимир Путин первый визит совершает в Китай. Для всего мира это - знаковое событие. Все понимают, что от России и Китая сейчас очень многое зависит. Очень многое зависит в экономическом плане и еще больше зависит в вопросах глобальной и региональной безопасности», - отметил первый заместитель председателя Государственной думы РФ Иван Мельников.

В мировых средствах массовой информации ожидания от предстоящего визита Владимира Путина в Китай уже называют «затишьем перед бурей». Все понимают, что от результатов встречи двух лидеров зависит весь многополярный мир.

#Китай #Владимир Путин #кнр #Си Цзиньпин #Президент #Визит
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