Военные НАТО готовили подрывников «Северных потоков» в Румынии и позволяли им тренироваться на «Южном потоке» в Черном море. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в интервью белорусскому информационному изданию БелТА.

По его словам, в качестве исполнителей западные кураторы выбрали украинских дайверов. После их обучения в Житомирской области и в Румынии, их перевезли в Польшу, где для них арендовали яхту «Андромеда», о которой неоднократно писали зарубежные СМИ.

Кроме того, Деркач раскрыл имя американского чиновника, руководившего этой операцией с территории Украины - это бывший сотрудник посольства Соединенных Штатов Америки Кристофер Смит.

«Это был второй человек в посольстве США на Украине, известный ЦРУшник, сегодня он занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии», - рассказал собеседник агентства.

В февраля этого года президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что всему миру ясно, что произошло с «Северными потоками». По словам российского лидера, правду знают и американские аналитики, которые открыто об этом говорят.