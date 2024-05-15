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Экс-депутат Рады рассказал, кто готовил подрывников «Северных потоков»

Андрей Деркач рассказал, что операцией по подрыву газопроводов руководил бывший сотрудник посольства США на Украине Кристофер Смит.
Максим Крюков 2024-05-15 19:45:29
© Фото: Danish Defense Ministry XinHua Global Look Press © Видео: БелТА

Военные НАТО готовили подрывников «Северных потоков» в Румынии и позволяли им тренироваться на «Южном потоке» в Черном море. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в интервью белорусскому информационному изданию БелТА.

По его словам, в качестве исполнителей западные кураторы выбрали украинских дайверов. После их обучения в Житомирской области и в Румынии, их перевезли в Польшу, где для них арендовали яхту «Андромеда», о которой неоднократно писали зарубежные СМИ.

Кроме того, Деркач раскрыл имя американского чиновника, руководившего этой операцией с территории Украины - это бывший сотрудник посольства Соединенных Штатов Америки Кристофер Смит.

«Это был второй человек в посольстве США на Украине, известный ЦРУшник, сегодня он занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии», - рассказал собеседник агентства.

В февраля этого года президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что всему миру ясно, что произошло с «Северными потоками». По словам российского лидера, правду знают и американские аналитики, которые открыто об этом говорят.

#в стране и мире #подготовка #Теракт #Верховная рада #подробности #экс-депутат #Северные потоки #подрывники
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