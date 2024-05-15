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Водитель оказался в кипятке, спасая авто при аварии в Петербурге

Автомобилисту уже оказали помощь, сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.
Анна Назайкина 2024-05-15 18:36:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места прорыва трубы на улице Ярослава Гашека в Санкт-Петербурге. В данный момент кипяток еще остается на дороге, участок проезжей части перекрыт. В экстренных службах заявили, что площадь разлива составила 2 000 «квадратов».

По данным «Теплосетей», в зоне дефекта оказался местный житель, он пытался спасти свой автомобиль. Мужчину осмотрели, ему оказали помощь, от госпитализации он отказался. В компании пообещали оказать ему всю необходимую помощь в лечении.

Ранее в социальных сетях распространились кадры с легковушками, которые «варились» в кипятке из-за аварийной ситуации. Видео в Сети опубликовали очевидцы происшествия.

Сейчас на месте работают аварийные службы. Владельцам машин, поврежденных кипятком, пообещали, что возместят ущерб. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

#Санкт-Петербург #Автомобили #происшествие #ЧП #Прорыв трубы #водитель #Кипяток
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