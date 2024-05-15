В Санкт-Петербурге произошел прорыв трубы, машины «варятся» в кипятке

Машины тонут в кипятке из-за прорыва горячей воды во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы публикуют кадры с места произошедшего.
ЧП произошло на улице Ярослава Гашека. После прорыва трубы кипяток сначала залил дорогу, а затем начал «заглатывать» припаркованные автомобили.
К настоящему моменту информация о пострадавших не поступала. Местная прокуратура взяла ситуацию на особый контроль.
Правоохранители будут разбираться в причинах произошедшего, также они проверят, соблюдался ли закон в сфере ЖКХ, правильно ли содержался трубопровод.
Сейчас на месте находятся аварийные службы, полиция и работники прокуратуры, устраняется аварийная ситуация.
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