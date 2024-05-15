МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Санкт-Петербурге произошел прорыв трубы, машины «варятся» в кипятке

Данных о пострадавших нет, в настоящий момент устраняется авария.
Анна Назайкина 2024-05-15 17:22:56
© Фото: spbtoday, Telegram © Видео: spbtoday, Telegram

Машины тонут в кипятке из-за прорыва горячей воды во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы публикуют кадры с места произошедшего.

ЧП произошло на улице Ярослава Гашека. После прорыва трубы кипяток сначала залил дорогу, а затем начал «заглатывать» припаркованные автомобили.

К настоящему моменту информация о пострадавших не поступала. Местная прокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

Правоохранители будут разбираться в причинах произошедшего, также они проверят, соблюдался ли закон в сфере ЖКХ, правильно ли содержался трубопровод.

Сейчас на месте находятся аварийные службы, полиция и работники прокуратуры, устраняется аварийная ситуация.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #авария #Прокуратура #Прорыв трубы #машины #Кипяток
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 