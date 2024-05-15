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Жительница Донецка назвала ВСУ предателями, целующими «америкосов»

Гражданка Украины, которая живет в Донецке, отметила, что боевики ВСУ бьют по женщинам и детям.
Максим Крюков 2024-05-15 18:21:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Поэт и член Союза писателей ДНР Игорь Маслов заявил, что рядом с местом, по которому сегодня днем ударили украинские боевики, находятся только объекты гражданской инфраструктуры, никаких военных рядом не было.

«Сел покушать. Хорошо, что не возле окна находился. Раздается первый взрыв, потом второй прилет. Все в дыму. Когда дым рассеялся, думал, что где-то рядом. Но здесь рядом больница, частный сектор, жилые дома. Военных никого нет», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Другая жительница Донецка, которая является гражданкой Украины, эмоционально высказалась о ВСУ и поблагодарила российских военнослужащих за помощь.

«Я украинка, нас таких очень много. Вы бьете по старикам, женщинам, матерям, детям. Я хочу сказать вам, это не Россия оккупанты, это вы предатели, которые целуют америкосов, британцев, Запад во все места. А мы жили здесь, живем и будем жить, мы не предатели. Мы за жизнь. Спасибо Российской армии, что она дает нам помощь», - сказала женщина.

Напомним, сегодня ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка, применив РСЗО HIMARS американского производства. Под удар попал областной онкоцентр. В результате атаки пострадали как минимум два человека.

#Донецк #ДНР #атака #Обстрел #мирные жители #наш эксклюзив #Украинские боевики
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