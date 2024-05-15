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ВСУ ударили по областному онкологическому центру в Донецке

В результате ракетной атаки украинских боевиков пострадали два человека.
Максим Крюков 2024-05-15 15:54:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские националисты нанесли ракетный удар по областному онкологическому центру в Буденновском районе Донецка. В результате атаки пострадали как минимум два человека, передает корреспондент «Звезды».

Отмечается, что боевики ВСУ выпустили две ракеты, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства - от них в земле остались огромные воронки. На месте обстрела также нашли осколки боеприпасов.

В настоящее время там работают сотрудники экстренных служб и Следственного комитета России.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), под ударом ВСУ также оказался Петровский район Донецка. В течение получаса из населенного пункта Кураховка боевики выпустили семь снарядов калибра 155 мм.

#Донецк #ДНР #Обстрел #пострадавшие #наш эксклюзив #онкоцентр #Украинские боевики
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