ВСУ ударили по областному онкологическому центру в Донецке

Украинские националисты нанесли ракетный удар по областному онкологическому центру в Буденновском районе Донецка. В результате атаки пострадали как минимум два человека, передает корреспондент «Звезды».

Отмечается, что боевики ВСУ выпустили две ракеты, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства - от них в земле остались огромные воронки. На месте обстрела также нашли осколки боеприпасов.

В настоящее время там работают сотрудники экстренных служб и Следственного комитета России.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), под ударом ВСУ также оказался Петровский район Донецка. В течение получаса из населенного пункта Кураховка боевики выпустили семь снарядов калибра 155 мм.